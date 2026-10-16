André Figueiredo, administrador da Rodda, reeleito presidente da Associação Europeia de Concessionários Peugeot

O gestor português André Figueiredo, administrador da Rodda, foi reeleito por unanimidade dos países membros presidente da Association Européenne des Concessionnaires Peugeot (AECP – Associação Europeia de Concessionários Peugeot) para o triénio 2027-2029.

A recondução foi oficializada na segunda-feira, no encontro anual da associação, que decorreu em Paris, por ocasião do Salão Automóvel 2026. Com esta reeleição, André Figueiredo continua a ser o principal rosto dos concessionários europeus da marca Peugeot e o seu representante junto do Grupo Stellantis.

O gestor lidera a AECP desde dezembro de 2020, quando se tornou o primeiro empresário português a assumir a presidência da entidade, que representa uma rede de concessionários distribuída por 14 países.

Aos 48 anos, André Figueiredo junta à liderança executiva da Rodda à presidência da ASPOR (Associação de Concessionários Stellantis Portugal) e da Divisão de Retalho da ACAP. A renovação do mandato traduz a confiança das redes europeias no seu trabalho e coloca um gestor português no centro das decisões sobre o futuro da distribuição automóvel na Europa.