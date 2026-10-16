Comunidade de energia renovável quase pronta a arrancar no parque industrial da Guarda

A comunidade de energia renovável no parque industrial da Guarda deverá brevemente entrar em «pleno funcionamento», estando a empreitada na fase final.

Trata-se de um projeto financiado integralmente pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento total de 4,5 milhões de euros. «Com o sistema todo a funcionar, as empresas aderentes irão poupar uma parte dos seus custos energéticos recorrendo ao autoconsumo, porque vão utilizar a energia produzida nos painéis solares instalados nas suas coberturas», disse o presidente da Câmara da Guarda. Além da energia solar, esta comunidade irá também dispor de um posto de carregamento de hidrogénio, «que será o primeiro do país», adiantou Sérgio Costa a O INTERIOR. «Só falta encontramos uma forma de o abastecer», acrescentou. No parque industrial da Guarda está já instalada uma antena 5G, bem como um sistema de vigilância contra incêndios.

«É um grande projeto, serão as empresas que irão usufruir de energia mais barata para os seus processos produtivos», referiu o edil, que admitiu ter a ambição de replicar o projeto na plataforma logística. «Na altura também foi feita uma candidatura para a PLIE e é nossa ambição que no futuro possa avançar para lá, seja com fundos públicos ou de outra forma, com outros parceiros privados», adiantou. De resto, Sérgio Costa revelou que a empresa municipal Guarda Viva, «que está a dar os primeiros passos, irá também trabalhar nessa matéria para, em conjunto com as empresas já instaladas, podermos avançar para uma nova área de acolhimento empresarial de nova geração».

A comunidade de energia renovável também poderá chegar aos cidadãos e

aos edifícios municipais: «Temos hectares de telhado à boa vida, como se costumo dizer, esse será outro caminho e, passo a passo, veremos se outras comunidades vão surgir. Aqui vai depender muito dos privados – porque não acredito que haja mais fundos comunitários para estes investimentos – para que possamos gradualmente, passo a passo, replicar este exemplo em pequenas ou maiores áreas de acolhimento empresarial de nova geração, comunidades de energia renovável. Trabalharemos para isso no futuro». A comunidade de energia renovável no parque industrial da Guarda consiste na instalação de uma grande quantidade de painéis solares nas coberturas das empresas sediadas na área empresarial mais antiga da Guarda, onde laboram perto de uma centena de pequenas e médias empresas.

Outra medida prevista é a instalação de uma antena de telecomunicações 5G, para garantir a cobertura total de banda larga rápida naquela área. O projeto também contempla a disponibilização de postos de carregamento para viaturas elétricas e a hidrogénio, bem como a colocação de um sistema de vigilância contra incêndios na envolvente do parque industrial.