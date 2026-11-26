A Guarda celebra na sexta-feira o seu feriado municipal, que evoca a atribuição de foral pelo rei D. Sancho I a 27 de novembro de 1199.

Depois da alvorada habitual, realiza-se (9h30) uma homenagem ao monarca fundador na Praça Velha com a participação dos alunos da Escola Regional Dr José Dinis da Fonseca, do Centro Cultural e do Regimento de Infantaria 14, de Viseu.

Segue-se o hastear da bandeira e a sessão solene nos Paços do Concelho, palco também da sessão comemorativa da efeméride. À tarde (15 horas), em Vila Franca do Deão, terá lugar uma homenagem a Carlos Dâmaso, ex-presidente da Junta de Freguesia falecido em agosto de 2025 no combate a um incêndio florestal, e «a todos os heróis que entregam a sua vida pelo lema “Vida por Vida”», adiantou o município. Para as 17h30 está agendada a bênção e inauguração do novo órgão de tubos da Sé. O concerto inaugural será protagonizado por Carlos Bollo, de 28 anos, organista titular da Catedral de León (Espanha), que vai interpretar obras do período barroco, dos séculos XVII e XVIII, de Bach e Buxtehude.

No dia 29 de novembro (16 horas) haverá um segundo concerto com António Esteireiro, organista residente do Mosteiro dos Jerónimos, e o violoncelista Nélson Ferreira para interpretarem um repertório de obras francesas e norte-europeias do período romântico, do século XIX.

Ainda no Dia da Cidade, o TMG recebe o primeiro de dois concertos de Ana Moura, ambos esgotados. No sábado terá lugar a inauguração das Ruas Madeira Grilo, na Póvoa do Mileu, e Emílio Aragonez, no Bairro da Luz. As comemorações incluem ainda várias inaugurações de caminhos, saneamento e obras municipais em vários pontos do concelho, bem como a “Invernal de BTT”, na manhã de domingo. No dia 1 de dezembro (17 horas) será aberta a “Guarda Cidade Natal” e no dia seguinte (18 horas) será apresentada a candidatura da Guarda a Capital Portuguesa da Cultura 2028. A sessão terá lugar no TMG.