O Presidente da República recebeu, na terça-feira, os quase 60 autarcas portugueses com Forais da Fundação, no âmbito da iniciativa “Forais da Fundação – 900 anos”, promovida com a Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

Entre eles estiveram os presidentes dos municípios de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa no distrito da Guarda. O mais antigo é o foral de Aguiar da Beira, que foi concedido em 1120, por D. Teresa e confirmado por D. Afonso II em 1220.

No caso de Celorico da Beira há duas Cartas de Foral, uma para a sede do atual concelho, atribuída pelo rei D. Afonso Henriques entre 1157-1169, e a segunda para Linhares da Beira em 1169 pelo mesmo monarca.

D. Afonso Henriques também concedeu o primeiro foral de Seia, em 1136, e de Trancoso, entre 1173 e 1185. Já a Carta de Foral de Vila Nova de Foz Côa foi atribuída por D. Dinis, em 1299.

Na sessão realizada no Palácio de Belém esteve também presente o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Pedro Pimpão. A iniciativa destinou-se «a reconhecer e valorizar, atualmente, o papel dos portugueses nas suas comunidades».

Na ocasião, António José Seguro destacou a atualidade dos Forais, considerando que mostram «como pessoas diferentes, partilhando um território, se organizam e constroem uma comunidade». O Presidente da República afirmou ainda que a construção de um país é «sempre uma obra coletiva» e que a «maior responsabilidade» de todos é entregar às gerações futuras «um país mais livre, mais justo, mais coeso, mais desenvolvido e mais preparado para o mundo».