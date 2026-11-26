O Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira (BACB) realiza este fim de semana a sua campanha de Natal nos hipermercados e lojas comerciais da região.

Cerca de 800 de voluntários estarão presentes nas superfícies comerciais para receber os donativos de bens alimentares que vão ajudar centenas de famílias vulneráveis na Cova da Beira. Além da ação no terreno, o BACB, agora presidido por Aida Fazendeiro, também pode receber donativos através da “Campanha Vale”, que decorre até 6 de dezembro e consiste em adquirir vales alimentares disponibilizados nas caixas dos supermercados aderentes. Estes vales serão posteriormente convertidos em produtos alimentares essenciais para distribuição às famílias apoiadas. Paralelamente, vai realizar-se ainda a “Campanha Online”. Através da plataforma www.alimentestaideia.pt, qualquer pessoa poderá contribuir com donativos.