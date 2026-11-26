O antigo governante e autarca Álvaro Amaro apresenta, esta quinta-feira (17 horas), o seu novo livro, intitulado “Mudar o Interior – Um Choque de Vida”, editado pela Editorial Novembro. A sessão decorre na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro).

A obra resulta da «reflexão, diagnóstico e proposta sobre um dos maiores desafios estruturais de Portugal: o despovoamento e o futuro dos territórios de baixa densidade». A apresentação estará a cargo de Manuel de Castro Almeida, ministro da Economia, e Ana Abrunhosa, atual presidente da Câmara de Coimbra. O livro conta ainda com prefácio de Artur Torres Pereira, primeiro presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). «Esta obra reúne uma reflexão amadurecida ao longo de duas décadas, cruzando a sua formação em Economia com a experiência profissional na área do planeamento regional e as responsabilidades políticas que exerceu como Secretário de Estado da Agricultura e presidente das Câmaras Municipais de Gouveia e da Guarda, além de deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu», é referido. O livro recupera igualmente a preocupação que esteve na origem do Movimento pelo Interior, lançado em 2017, para renovar o debate nacional sobre as medidas necessárias para combater as desigualdades territoriais.