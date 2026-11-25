A promotora da petição para a criação do Centro Oncológico Regional da Beira Interior, Magna Lourenço, esteve presente na reunião da Câmara Municipal da Guarda esta segunda-feira para pedir aos presentes na reunião camarária que assinassem a dita petição que, no início de novembro, já contava com mais de 9 mil assinaturas.

No executivo Guardense apenas os vereadores António Monteirinho (PS), Alexandra Isidro (PSD) e João Prata (PSD) assinaram o documento. O socialista, mesmo sem resposta, questionou qual será a futura localização desta valência, já o social-democrata recomendou a porta-voz da petição a «apresentar a medida na Assembleia Municipal da Guarda, mesmo que seja preciso debater a localização». O espanto de Magna Lourenço foi quando a maioria do executivo guardense se recusou a assinar a petição naquele momento, uma vez que tinha a expectativa de que «todos fossem assinar a petição». O presidente da Câmara da Guarda respondeu à promotora que, primeiramente, irá reunir com a presidente do Conselho de Administração para «perceber qual é a estratégia e os passos que estão a ser dados de forma a estarmos sempre em consonância com o Conselho de Administração do hospital».

Magna Lourenço justifica que a petição criada «não fala sobre a localização, só fala da criação de um estudo de viabilidade» para a criação do Centro Oncológico da Beira Interior. No entanto, a definição da localização deverá ser um fator-chave para que o executivo guardense apoie a petição, uma vez que, para Sérgio Costa, a criação desta valência «não pode servir para esvaziar serviços, onde quer que eles estejam, pelo que temos de perceber onde é que o Centro Oncológico ficará instalado, dado que o serviço de Oncologia da Guarda não pode ser esvaziado, antes pelo contrário, deve ser fortalecido», reitera o edil. Sérgio Costa está «a favor da criação do Centro Oncológico», mas apoia que a ideia deve ter em conta que os serviços de Oncologia do Hospital Sousa Martins «estão bem referenciados e sem filas de espera».

O dever do executivo, segundo o presidente da Câmara da Guarda que não fechou a porta a, futuramente, assinar a petição, «é acompanhar a estratégia da nossa Unidade Local de Saúde, devendo haver também consonância entre as três Unidades Locais de Saúde da Beira Interior» (ULS de Castelo Branco, ULS da Cova da Beira e ULS da Guarda).

Desta feita, e desiludida, Magna Loureço, desabafa que «não ficou nenhuma porta aberta» à colaboração. Isto porque, para a promotora, «a Guarda está disposta a criar um Centro Oncológico sozinha», que afirma que, assim sendo, «será possível que Castelo Branco queira começar a lutar para que o Centro Oncológico seja lá e que a Guarda seja excluída do processo».

Certo é que os vereadores do PS e PSD da Câmara da Guarda assinaram a petição, e a maioria do executivo remeteu para mais tarde, depois de conhecida a posição da administração da ULS da Guarda.

Recorde-se que, a 23 de outubro, numa entrevista ao jornal O INTERIOR, a presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda, Rita Figueiredo, já tinha dado o seu parecer sobre a criação do Centro Oncológico, dizendo que «a ser criado terá de ter necessariamente a sua sede na Guarda». Isto porque a Guarda «é a única a ter um serviço de oncologia que funciona em pleno, que tem no seu quadro médicos oncologistas tem médicos de medicina interna, tem hematologistas, urologistas, tem gastroenterológicos, temos várias especialidades, é uma equipa multidisciplinar», adiantou a presidente do CA, que acrescentou que «na Guarda não há lista de espera, os doentes estão todos a ser acompanhados e temos capacidade para receber mais pessoas».

Rota Figueiredo lembra que recentemente «foi feito um investimento muito grande pelo Governo em radioterapia, que funciona em Viseu. Não podemos ter aceleradores de partículas em todo o lado, nem equipamentos que custam milhões de euros», explica a presidente, lembrando que «não podemos esperar que se adquira um equipamento desta envergadura para Viseu, outro para a Covilhã e outro para Castelo Branco – não há dinheiro nem médicos para trabalhar com esses equipamentos». Assim sendo, «seria mais confortável para um doente oncológico fazer os tratamentos que precisar ao nível da radioterapia em Viseu».

Dada a «posição estratégica e a existência do serviço no Hospital da Guarda», Rita Figueiredo reforça que a existir um Centro Oncológico da Beira Interior «necessariamente teria de ser na Guarda. Vou lutar por isso».