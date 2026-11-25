O Campeonato de Portugal está de regresso este fim de semana, com o Guarda FC a ter uma deslocação muito difícil, no sábado, até Ovar para defrontar a Ovarense.

A equipa do distrito de Aveiro lidera isolada a Série B com 22 pontos, fruto de sete vitórias, um empate e nenhuma derrota. Tem ainda o melhor ataque (17 golos marcados) e a segunda melhor defesa (4 sofridos) da prova. No lado oposto está o Guarda FC, 13º e penúltimo classificado com 4 pontos, resultantes de uma vitória, um empate e seis derrotas. Agora comandados por Filipe Moreira, os guardenses têm o pior ataque (3 golos marcados) e a quinta pior defesa (9 sofridos) após oito jornadas. Na anterior, o Guarda FC foi derrotado em casa pelo Castro Daire por 2-0.