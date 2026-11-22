O Grupo Desportivo de Trancoso mantém a liderança da I Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda ao golear, em casa, o Sp. da Mêda por 5-1.

Resultados da 9ª jornada: Vilanovenses-Gouveia(0-1), Figueirense-Celoricense(0-0), Aguiar da Beira-Pinhelenses(2-2), Vilar Formoso-Sabugal(1-0), Manteigas-São Romão(6-2) e Vila Cortês-Fornos de Algodres(3-4), Trancoso-Mêda(5-1).

Na IIª Liga distrital, no jogo grande da jornada, o Franca das Naves empatou, em casa, com o Gonçalense (1-1) e mantém a distância no comando da classificação.

Resultados deste domingo: Seia-Foz Côa(0-0), Paços da Serra-Mileu(4-2), Casal de Cinza-Palmares(0-4) e Freixo Numão-Vila Verde(5-2) e V.F. Naves-Gonçalense(1-1).