O Sp. da Covilhã voltou a perder para a Liga III. A equipa serrana foi derrotada, em jogo antecipado da 14ª jornada, pelo Lusitano de Évora por 1-2 e continua no penúltimo lugar. A equipa visitante marcou dois golos bastante cedo, viu a equipa da casa reduzir a desvantagem, mas conseguiu manter o resultado até ao fim. O Covilhã ainda teve uma ocasião soberana para igualar, através de uma grande penalidade desperdiçada aos 9 minutos de compensação. Os covilhanenses defrontam na próxima jornada o União de Santarém.
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