A Associação de Futebol da Guarda (AFG) vai plantar uma árvore pelos golos marcados em todos os jogos da Iª Liga Distrital.

O projeto inédito “Um golo, Uma árvore” vai ser concretizado em parceria com a empresa Floponor, uma das maiores empresas nacionais do ramo ambiental. «O número total de golos marcados em todos os jogos da Iª Liga CIMA/TAVFER será o número de árvores que se pretende plantar num local do concelho do campeão distrital na época 2026/2027, com o apoio do município local», anunciou a AFG numa nota enviada a O INTERIOR. A Floponor vai disponibilizar as árvores necessárias, «reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental, valores que devem estar cada vez mais presentes no futebol e, em particular, na Associação de Futebol da Guarda», é referido.