O GD Trancoso conquistou, no domingo, a sétima vitória e segue na frente da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG), com dois pontos de vantagem sobre o Desportivo de Gouveia.

A 8ª jornada teve algumas surpresas, como a derrota caseira do Sabugal frente ao Vilanovenses e o empate do Vila Cortês do Mondego em Aguiar da Beira que valeu o primeiro ponto da época para a equipa do concelho da Guarda. Já o líder Trancoso conseguiu desenvencilhar-se do Pinhelenses (5º classificado) ao vencer 3-2 na “cidade-falcão”, mantendo os perseguidores à distância. Pelos visitantes marcaram Gianlucca, de grande penalidade (54’), João Gouveia (63’) e Miguel Hortelã (65’), já pelos locais reduziram Daniel Fonseca (73’) e Caio Vasconcelos (90’). Na serra, o Gouveia (2º) ganhou 3-1 na receção ao Manteigas (11º) e o Sporting Celoricense (3º) conseguiu o mesmo resultado na receção ao Fornos de Algodres (14º e último), que continua sem pontuar esta época.

Nos restantes jogos, o Vilanovenses (4º) foi ganhar 3-2 ao Sabugal (8º), o Figueirense – na foto – (10º) empatou 1-1 em São Romão (9º), o Sporting de Vilar Formoso (7º) venceu 4-1 na Mêda (12º) e o Aguiar da Beira (6º) concedeu um empate (3-3) na receção ao Vila Cortês do Mondego (13º), que conquistou o primeiro ponto da temporada. O Trancoso lidera com 21 pontos, seguido do Gouveia com 19 e do Celoricense com 18. Vilanovenses ocupa o quarto lugar com 16 pontos e o Pinhelenses é quinto com 15. No fundo da tabela continuam Vila Cortês, que pontuou pela primeira vez, e Fornos de Algodres, ainda em branco. No próximo domingo estão agendados os jogos Trancoso-Mêda, Vilanovenses-Gouveia, Figueirense-Celoricense, Aguiar da Beira-Pinhelenses, Vilar Formoso-Sabugal, Manteigas-São Romão e Vila Cortês-Fornos de Algodres.

Na IIª Liga também se disputou a 8ª jornada, que ficou marcada pela vitória do Sporting Gonçalense na receção ao Foz Côa por 3-1, enquanto o Vila Franca das Naves empatou 1-1 em Arcozelo. No domingo, o Freixo de Numão recebeu e venceu o Seia FC por 2-1, o Vila Verde derrotou em casa o Casal de Cinza por 6-3 e o Paços da Serra fio ganhar 4-2 ao terreno do Palmares (Manteigas). Folgou o Mileu. O Vila Franca lidera com 19 pontos, à frente do Gonçalense (18) e Foz Côa (16). Este domingo, há Vila Franca-Gonçalense, Seia-Foz Côa, Paços da Serra-Mileu, Casal de Cinza-Palmares e Freixo Numão-Vila Verde. Folga o Arcozelo.