Paulo Mendes e Tânia Cruz sagram-se campeões distritais de Corta mato

Paulo Mendes (CA Seia) e Tânia Cruz (ACR Senhora do Desterro) são os novos campeões distritais de corta mato, tendo conquistado o título no Sabugal, no domingo.

As duas equipas senenses dominaram os campeonatos organizados pela Associação de Atletismo da Guarda na cidade raiana. Paulo Mendes correu os 7,4 quilómetros do percurso em 27m20s, com o colega de equipa Rui Coelho a cortar a meta um segundo depois e Marco Alves (ACR Senhora do Desterro) a fechar o pódio em 27m46s. Em femininos, na mesma distância, Tânia Cruz foi a mais rápida com a marca de 32m29s, seguida das colegas de equipa Sabina Neca, segunda em 32m55s, e de Carla Almeida, terceira em 34m20s. Nos restantes escalões sagraram-se campeões distritais Inês Gaspar e Sj Dacosta (ambos do CAS) em sub12; Adriana Brito e Kévin Inácio (ambos do CDCF Aldeia Santo António, Sabugal) em sub14; Beatriz Pires (ACR Senhora do Desterro) e Rodrigo Antunes (CDCF Aldeia Santo António) em sub16; Isabel Candeias e Tiago Jesus (ambos da ACR Senhora do Desterro) em sub18 e Daniela Mendes (Maratona Vila Chã) e António Rodrigues (CAS) em veteranos.