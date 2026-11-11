Soadro do Zêzere e Vallecula entre os melhores restaurantes “Sabores ao Centro”

Os restaurantes de Valhelhas, Soadro do Zêzere e Vallecula, no concelho da Guarda, estão entre os melhores no concurso “Sabores ao Centro”, promovido pelo Turismo Centro Portugal. Uma iniciativa para reconhecer a cozinha, valorizar os produtos locais e contribuir para a atratividade turística dos territórios.

A primeira edição dos prémios decorreu em Castelo Branco, no Centro de Cultura Contemporânea e celebrou a diversidade gastronómica das oito sub-regiões do Centro de Portugal, distinguindo 25 restaurantes e destacando mais 31 como recomendados.

Entre os premiados, na região das Beiras e Serra da Estrela a distinção recaiu sobre a Casa Cunha Leal (Alcaide), Taberna A Laranjinha (Covilhã) e Zé Nabeiro (Soito). Também recomendados ficaram o Abrigo da Montanha (Sabugueiro), Casa da Eira (Pêro Viseu), O Boguinhas (Fundão), Soadro do Zêzere (Valhelhas), Taverna da Matilde (Figueira de Castelo Rodrigo) e Vallecula (Valhelhas).

Na Beira Baixa, a Casa da Ti Augusta, Portas de Rodão e Provence foram os distinguidos e ficaram como recomendados a Adega dos Apalaches, Cabra Preta, Jardins da Ocreza e Línguas de Perguntador. Na região Viseu Dão Lafões foram distinguidos o 3 Pipos, Mesa de Lemos, Sítio e o Sem Papas na Língua, sendo recomendados a Adega Típica da Pena, Flora e Zé Pataco.

O evento foi promovido pela Turismo Centro de Portugal, em parceria com as oito Comunidades Intermunicipais (CIM) e reuniu chefs, empresários da restauração, produtores e representantes institucionais . Os 56 estabelecimentos vão integrar o futuro Guia Sabores ao Centro, cuja publicação está prevista para o início de 2027, coincidindo com o acolhimento da Gala Michelin Portugal que decorre em março, em Coimbra.

«Com os Prémios Sabores ao Centro, queremos dar visibilidade às pessoas que tornam tudo isto possível. Aos cozinheiros que preservam receitas antigas, aos chefs que lhes dão uma nova interpretação, aos produtores que garantem a qualidade dos ingredientes e aos empresários que investem nos seus territórios», afirmou o presidente da Entidade Regional Turismo Centro Portugal. Rui Ventura salientou que «quando um restaurante se afirma como uma referência, não ganha apenas esse restaurante, mas também a aldeia, a vila ou a cidade onde está instalado».

A noite reservou ainda um momento para dois dos produtos mais emblemáticos do Centro de Portugal: os queijos e os vinhos.