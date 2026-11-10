Confirmado encerramento de escolas na Guarda esta quarta-feira

As escolas de todos os graus de ensino vão estar encerradas esta quarta-feira devido à tempestade “Charles”. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou o fecho de serviços públicos não essenciais e de todas as escolas devido ao agravamento do estado do tempo. Na cidade guardense há dois estabelecimentos de ensino que vão ficar abertos como escola-abrigo: Escola Secundária Afonso de Albuquerque e Centro Escolar da Sequeira. Uma forma de receber os alunos que, por força da atividade profissional dos pais e encarregados de educação, não tenham onde ficar. Entretanto, a Câmara da Guarda também informou que os serviços municipais estarão a funcionar em pleno e apenas as iniciativas agendadas para amanhã serão adiadas.