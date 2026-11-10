Escolas deverão fechar esta quarta-feira devido à tempestade Charles

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou esta terça-feira que o Governo decidiu encerrar na quarta-feira as escolas e os serviços públicos não essenciais devido à depressão Charles, que traz chuvas e ventos fortes para o país, com especial incidência nas regiões Centro e Sul.

De acordo com o ministro, serão fechadas todas as escolas de todos os graus de ensino, em todo o país, estando também a ser equacionado encerramento de pontes se houver aumento da velocidade do vento. «Fiquem em casa todos os que puderem. Apelo a todas as entidades patronais que sejam compreensivas. Amanhã [quarta-feira] será um dia de absoluta exceção e é necessário estarmos recolhidos em casa e protegidos», disse Luís Neves durante uma conferência de imprensa na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Lisboa.