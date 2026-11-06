Ninho de vespa asiática destruído no Jardim José de Lemos, no centro da Guarda

Um ninho de vespa asiática de grandes dimensões foi neutralizado na quarta-feira, no Jardim José de Lemos, na Guarda, pela equipa especializada da autarquia.

O vereador com o pelouro do Ambiente, Rui Melo, confirmou a situação a O INTERIOR. «É uma operação frequente que o município faz, diria, diariamente. Temos uma plataforma de atendimento onde recebemos os alertas/ participações de munícipes e atuamos o mais rapidamente possível. Temos uma equipa dedicada a essa tarefa para evitar que esta praga alastre no território», disse o responsável.

Rui Melo acrescentou que esta brigada tem tido «muito trabalho» porque os ninhos de vespa asiática têm vindo, «paulatinamente», a espalhar-se por todo o concelho. «Começou nos vales mais quentes, em Aldeia Viçosa e Porto da Carne, no Vale do Mondego, mas de há três ou quatro anos a esta parte está em toda a parte. Aliás, como está em quase todo o país», referiu.

O vereador apela, por isso, à colaboração dos munícipes na comunicação da existência de ninhos de vespa asiática. «Quem os encontrar deve comunicar de imediato a localização para o município, de preferência para a Divisão de Ambiente, para atuarmos o mais rapidamente possível».