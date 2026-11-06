Festa da Castanha e da Jeropiga no fim de semana em Famalicão da Serra

O fim de semana vai ser dedicado à Festa da Castanha e da Jeropiga em Famalicão da Serra, que promove dois produtos endógenos desta freguesia do concelho da Guarda.

A iniciativa inclui a recolha de jeropiga nos produtores locais para o tradicional concurso de jeropiga, gastronomia, música, oficinas, um magusto comunitário e uma caminhada sensorial denominada “A alma dos Castanheiros” (domingo de manhã), que terá como guia João Castel-Branco, do Estrela Geopark. A componente sensorial será aprofundada por Anabela Pereira, do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa e do Centro de Ecologia Aplicada. Ao longo dos dois dias, haverá também artesanato, uma feira gastronómica e das artes, sessões de “showcooking”, bem como o concurso do bolo de castanha. Do cartaz musical constam as atuações de Sérgio Mirra (sábado, 21h30) e da Marchinha do Botequim (domingo, 17h30), entre outras propostas. A melhor jeropiga será escolhida pelo enólogo Luís Ribeiro e os prémios serão entregues pelas 17 horas de domingo, uma hora depois do tradicional magusto no praça central da aldeia.

A Festa da Castanha e da Jeropiga é organizada pelo Centro Cultural de Famalicão da Serra, com o apoio da Câmara da Guarda e da Junta de Freguesia de Famalicão da Serra. O evento encerra o ciclo de festivais de cultural popular da Guarda.