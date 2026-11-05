Desafios da educação em debate no TMG

As Jornadas da Educação da Guarda regressam esta sexta-feira e sábado para a 4ª edição de uma atividade que reúne docentes, funcionários, encarregados de educação e restante comunidade escolar no debate pelo futuro da educação. Nesta quarta edição, a iniciativa conta com um novo parceiro, o Agrupamento de Escolas de Pinhel, que se junta aos Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, na Guarda, Trancoso e Escola Secundária Quinta das Palmeiras, na Covilhã.

«No primeiro ano estivemos sozinhos na organização do evento, mas daí para a frente foi um foco alargar as Jornadas da Educação a mais instituições de ensino», sublinha José Carvalho, diretor do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, que acrescenta que nos próximos anos continua a ser pretensão alargar o evento a mais escolas.

Ao longo de dois dias, professores, educadores, pais, alunos, psicólogos, técnicos, pessoal não docente e público em geral vai debater e refletir sobre «a forma como os alunos aprendem; a forma como ensinamos; a mudança dos tempos; e aquilo que se pede aos futuros profissionais». Segundo José Carvalho, até agora há inscritos que vêm de Seia, Almeida, Sabugal, e que fazem «questão de participar nas Jornadas da Educação, tanto pela aprendizagem, como pelo momento de encontro entre colegas».

O programa começa esta sexta-feira, pelas 14h30, e prolonga-se até à noite culminando num «momento mais descontraído no Café Concerto do TMG». Durante a tarde vão estar em debate a “Quebra de ciclos interpessoais agressivos” com Paula Vagos, e a “Mudança de paradigma de como ensinamos e aprendemos” com Eduard Vallory. No primeiro dia os alunos da atividade “BrilhanteMENTE” apresentam “Coragem para ser: o caminho da superação”, e a noite termina com o debate “O que aconteceu a Inês de Castro na vila São Pedro do Jarmelo?” liderado por Agostinho da Silva.

No sábado as Jornadas da Educação começam com uma Visita guiada gratuita ao Centro Histórico de Trancoso. A partir das 10 horas vai realizar-se uma formação sobre Inteligência Artificial, e mais tarde a conversa tem o mote “Educar e Liderar na era da Inteligência Artificial: Entre a inovação, a Equidade e a Humanização” com João Paulo Mineiro, ao qual se segue um dos pontos altos das Jornadas, com António Nóvoa, que fala sobre “A saudade e a visão: O desafio de pensar o futuro do Educação”. A quarta edição das Jornadas de Educação da Guarda terminam com o debate “Pedalada educativa” com Jorge Sequeira.