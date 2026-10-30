Morreu Jorge Duarte, repórter de imagem natural de Vila Franca das Naves

Morreu aos 66 anos Jorge Duarte, antigo operador de câmara da SIC. O óbito foi confirmado na quinta-feira, 29 de outubro, durante o bloco informativo “Primeiro Jornal”. O profissional era natural de Vila Franca das Naves, concelho de Trancoso.

Em 1999, viveu um dos episódios mais tensos do audiovisual português, quando foi mantido refém durante 22 dias no Irão. O sequestro, executado por um grupo de narcotraficantes durante a expedição Lisboa-Macau, culminou numa libertação celebrada à chegada a Lisboa.

Nos últimos anos, o antigo repórter enfrentou graves e múltiplos problemas de saúde, incluindo cancro do pulmão e melanoma. A sua morte suscitou reações de pesar na redação da estação de Paço de Arcos, nomeadamente do pivô Rodrigo Guedes de Carvalho, que lamentou publicamente a perda daquele que considerou um companheiro essencial na história da estação.