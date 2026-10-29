Feira da Castanha e Paladares de Outono este fim de semana em Trancoso

O município de Trancoso organiza, de sexta a domingo, a 13ª edição da Feira da Castanha e Paladares de Outono para celebrar um dos produtos mais emblemáticos da região e valorizar a gastronomia, os produtores locais e as tradições do território.

Estão programados concursos, demonstrações gastronómicas, momentos musicais, atividades intergeracionais e espetáculos no Pavilhão Multiusos. O Sabugal é o município convidado. A abertura está marcada para esta sexta-feira, às 9h30, seguindo-se a cerimónia oficial de inauguração uma hora depois. O primeiro dia inclui cantares à desgarrada, a Festa da Castanha com as IPSS do concelho, um magusto intergeracional e o 13º Concurso da “Melhor Castanha de Trancoso 2026”, dedicado às variedades Martainha e Longal, com o apoio da Trancoso Invest. A programação contempla ainda um “showcooking” com a chef Lúcia Fonseca e vários momentos musicais. À noite (22 horas) haverá um espetáculo de “stand-up comedy” com Francisco Menezes e Herman José, seguido do concerto dos Prós & Contras.

No sábado, a feira abre às 9h30 e recebe depois o I Encontro de Produtores de Castanha Martainha. Durante a tarde realiza-se o 12º Concurso de “Doçaria de Castanha”, a apresentação do livro “À Mesa com a Castanha de Trancoso” e um magusto comunitário. Haverá ainda um “showcooking” com o chef Rui Cerveira e, a partir das 22 horas, vai subir ao palco o espetáculo de revista à portuguesa “Sempre que a Revista Canta!”. Para domingo está previsto um passeio micológico, a conferência “A Importância dos Méis Monoflorais”, pelo professor Paulo Almeida, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e momentos musicais e etnográficos, com a atuação do Grupo Etnográfico da Freguesia de Anobra, do Rancho Folclórico e Etnográfico de Trancoso e do Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves. A feira termina com a entrega de prémios dos concursos e um magusto popular.