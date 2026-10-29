Projeto “A a Z” nas escolas de Trancoso para melhorar fluência leitora doa alunos

Melhorar as competências de leitura é o objetivo do programa “A a Z”, implementado este ano letivo pela Câmara e o Agrupamento de Escolas de Trancoso.

O projeto de intervenção precoce fluência leitora abrange todos os alunos desde o pré-escolar até ao final de 3º ciclo do ensino básico. O 1º ciclo é, segundo os promotores, o núcleo central da iniciativa que está a ser desenvolvida em parceria com a “Iniciativa Educação”, a Fundação Teresa e Alexandre Soares dos Santos, com a supervisão científica da Universidade do Minho. «O objetivo é trabalhar a fluência da leitura, mediante o trabalho regular personalizado, em grupos até dois alunos acompanhados por um técnico, com incidência específica em parâmetros como a velocidade de leitura, expressividade e precisão», adiantou a autarquia a O INTERIOR.

Este programa é antecedido, no Pré-Escolar, pelo projeto “Crescer com Palavras”, que contempla atividades lúdicas com vista «à progressiva consciencialização fonética, fonológica e alfabética por parte das crianças». No 2º ciclo foi implementado projeto “Ondas de Leitura”, que consiste em práticas ativas de leitura, e no 3º ciclo está a decorrer a “Oficina de Escrita e Leitura”, de produção de textos em regime bilingue português e inglês. Com este programa, o município de Trancoso e o Agrupamento de Escolas pretendem intervir «de forma direta e universal nas competências de leitura – que são o maior preditor de sucesso académico futuro – por forma a proporcionar a todos os alunos ferramentas que lhes permitam atingir com proficiência os objetivos escolares a que se propõem».