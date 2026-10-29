TeatrUBI leva “Desengano” ao Festival Internacional de Tânger

O TeatrUBI – Grupo de Teatro da Universidade da Beira Interior representa Portugal na edição deste ano do prestigiado FITUT – Festival Internacional de Teatro Universitário de Tânger, em Marrocos.

A companhia vai subir ao palco do Palais des Arts et de la Culture (Palácio das Artes e da Cultura) da cidade esta quinta-feira com a peça “Desengano”, que se insere na corrente do teatro pós-dramático. «Esta escolha conceptual espelha a linha de trabalho e pesquisa estética que o encenador Rui Pires desenvolve e segue há mais de 25 anos. Trata-se de uma assinatura artística singular e rigorosa que tem recolhido forte aclamação crítica, traduzida em diversos prémios atribuídos em vários festivais nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas», adianta o TeatrUBI em comunicado enviado a O INTERIOR. A peça resulta de uma coprodução com a ASTA – Teatro e Outras Artes e foi inteiramente construída em estreita colaboração com os alunos da Universidade da Beira Interior. O FITUT é um dos maiores palcos mundiais do teatro académico, juntando este ano produções de universidades oriundas de Marrocos, Países Baixos, Arábia Saudita, Arménia, Omã, Espanha, Polónia, Itália e Portugal.