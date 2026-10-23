Arte contemporânea e retrospetiva de António Barreiros em exposição no TMG e Museu da Guarda

Há mais duas exposições para ver na Guarda. A primeira (na foto), intitulada “Open Studio – Corpo, Território e Práticas Situadas”, está patente até 4 de dezembro na galeria de arte do Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Com curadoria de Duarte Vitória e Júlio Cunha, a mostra reúne o talento e a visão artística de um prestigiado coletivo de criadores contemporâneos, formado por Carla Faro Barros, Cristina Troufa, Daniel Gamelas, Dino Ventura, Diogo Landô, Duarte Vitória, João Carvalho, Júlio Cunha, Martinho Dias, Nuno Raminhos, Pedro Figueiredo e Rita Melo. Já a galeria Espaço#4 do Museu da Guarda acolhe até 4 de fevereiro de 2027 a exposição evocativa “António Barreiros (1949-2025): A Paleta da Memória”. A mostra assinala e celebra o legado artístico e cultural de António Barreiros, pintor natural do Jarmelo, com curadoria do arquiteto Adelino Barreiros. A exposição revisita o percurso criativo e humano do artista plástico, que alcançou reconhecimento nacional e internacional. As duas propostas têm entrada livre.