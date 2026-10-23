Museu da Casa Grande em Freixo de Numão inicia preparação do plano museológico

O Museu da Casa Grande, em Freixo de Numão, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, deu início a reuniões participativas que têm em vista o processo que acompanha a elaboração do Plano Museológico.

As sessões de trabalho contam com a presença de intervenientes diretamente ligados à criação e ao desenvolvimento do museu, o que permitiu revisitar o seu percurso e discutir questões relacionadas com o presente e o futuro, indicou a autarquia fozcoense. O Plano Museológico irá definir as orientações para uma nova etapa do Museu da Casa Grande, centrada na arqueologia e no seu papel no território da região do Alto Douro. Estas atividades integram o projeto de requalificação do Museu da Casa Grande de Freixo de Numão, um projeto que é cofinanciado pelo Programa Regional Norte 2030.