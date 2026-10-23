Circo contemporâneo “Eu quero é andar de carrinhos de choque” no TMG este sábado

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) recebe, no sábado (21h30), o espetáculo “Eu quero é andar de carrinhos de choque”, uma criação do INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo que cruza corpo, voz e memória numa abordagem marcada pela resistência e pela reflexão sobre identidade e desejo. «Num universo marcado pela dor, pela resistência e por um riso que perdeu a inocência, o espetáculo constrói um ritual teatral em que as memórias e as experiências individuais e coletivas se confrontam num palco de tensão e inquietação», adianta a produção. Na tarde de sexta-feira terá lugar uma apresentação para o público escolar.