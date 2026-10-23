Comissão Europeia premeia reabilitação da Oficina dos Direitos em Manteigas

O projeto de requalificação da Antiga Oficina dos Direitos, em Manteigas, num espaço multifuncional de inovação económica, social e ambiental, foi um dos grandes vencedores dos Prémios NEB (New European Bauhaus) 2026, na categoria “The NEB Boost for Small Municipalities”.

Trata-se de uma iniciativa da Comissão Europeia, que distingue propostas de pequenos municípios nas áreas da sustentabilidade, inclusão e regeneração dos territórios. Cada projeto recebe um prémio de 30 mil euros, no âmbito de uma iniciativa que valoriza a participação das comunidades na transformação dos espaços onde vivem. Em Manteigas, o projeto “A Garagem” prevê a requalificação da antiga Oficina dos Direitos, na Rua 1º de Maio, que funcionou como estação de recolha de autocarros e oficina de automóveis, em espaço multifuncional dedicado à promoção de produtos regionais, às atividades culturais e ao apoio a pequenos negócios. Conhecido localmente como “A Oficina”, o edifício já acolheu o Mercadinho de Natal de Manteigas no final de 2025.

A candidatura contempla a utilização de materiais locais, como madeira e lã de burel, na reabilitação do edifício, procurando conjugar a recuperação de uma estrutura existente com preocupações de eficiência energética e sustentabilidade ambiental. O galardão foi entregue na quinta-feira a Flávio Massano, autarca de Manteigas, em Bruxelas (Bélgica). O município recebeu ainda um prémio monetário de 30 mil euros. «Cocriar espaços e lugares é respeitar as memórias e os valores que foram e continuam a ser importantes para as pessoas, para os territórios e para os visitantes que procuram locais autênticos, genuínos e que respeitam o meio envolvente. No fundo, novas respostas para novos tempos. Sonhar, imaginar, desenhar e executar», afirmou o edil manteiguense nas redes sociais.

Os prémios New European Bauhaus Boost for Small Municipalities integram a iniciativa Novo Bauhaus Europeu, promovida pela União Europeia e apoiada pelo Parlamento Europeu. O programa procura apoiar municípios de pequena dimensão no desenvolvimento de projetos que associem sustentabilidade ambiental, inclusão social e qualidade dos espaços, valorizando a participação dos cidadãos. Na edição de 2026, foram distinguidos 20 projetos, cada um com um prémio monetário de 30 mil euros. A iniciativa prevê também apoio à divulgação dos vencedores, dando visibilidade às propostas e às soluções desenvolvidas nos territórios.