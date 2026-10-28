Teatro das Beiras estreia “Crónicas da Serra” esta quarta-feira

A companhia covilhanense estreia esta quarta-feira (21h30) uma nova produção intitulada “Crónicas da Serra”, de Irene Lisboa, com dramaturgia e encenação de Nuno Carinhas.

A peça estará em cena no Auditório Fernando Landeira, na Covilhã, até domingo, dia em que subirá ao palco às 16 horas. Refugiando-se na Serra da Estrela, Irene Lisboa (1892-1958) ouviu, indagou por pessoas e histórias de vida e descreveu os protagonistas e as suas pronúncias.

Foi «uma recolectora de vozes», reunindo mulheres-atrizes que ora narram, ora dialogam entre si, alternando as vozes no curso da escrita. «Irene Lisboa desapareceu, como tantos outros escritores, da nossa cultura recorrente. Mas como há urgências por omissão, não nos abstemos de revisitar quem esteve de visita no Lugar da Serra», adianta o Teatro das Beiras.

“Crónicas da Serra” tem interpretação de

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