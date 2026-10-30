10ª Ecoraia regressa a Salamanca a 7 e 8 de novembro

A 10ª edição da Ecoraia regressa de 7 a 8 de novembro ao Recinto de Feiras de Salamanca, em Espanha, juntando produtos locais, gastronomia, cultura e promoção turística da Beira Interior e da vizinha província de Salamanca.

O evento vai reunir 70 produtores (43 de Portugal e 27 de Espanha) que vão montar no recinto da Ecoraia 100 stands com produtos regionais. Em foco vão estar o «vinho, azeite, doçaria, mel, queijo, enchidos, artesanato», que costumam estar entre os mais procurados na Ecoraia, segundo lembrou Miguel Gavinhos, presidente da direção da Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB). À gastronomia, a 10ª Ecoraia vai aliar a cultura e tradições portuguesas e espanholas com demonstrações de jogos tradicionais, grupos de folclore, fado e flamenco, bem como o típico magusto português com jeropiga, provas de presunto ibérico, carne jarmelista, entre outras iguarias endógenas dos dois lados da fronteira.

«Os visitantes poderão conhecer quem produz, descobrir os processos e tradições associadas aos processos, prova e comprar diretamente», referiu Miguel Gavinhos, também presidente da Câmara do Fundão. Haverá ainda uma área de promoção turística dos 16 municípios que compõem a AMCB. O presidente da Diputación de Salamanca, António Labrador, sublinhou que na Ecoraia os espanhóis podem «conhecer os produtos portugueses e vice-versa, é uma oportunidade de ver, conhecer, provar, valorizar e comprar os produtos».

Como forma de incentivo para visitar o certame vão ser disponibilizados autocarros que farão o transporte gratuito, de 20 em 20 minutos, de Salamanca até ao recinto, «para que qualquer pessoa a possa visitar», adiantou. Vão estar representados os 16 municípios da Associação de Municípios da Cova da Beira (Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso).

A 10ª edição da Ecoraia representa um investimento da AMCB de cerca de 150 mil euros, cofinanciados no âmbito do projeto “Território com Futuro”, do Programa Operacional INTERREG Espanha-Portugal, e insere-se nas atividades da Comunidade de Trabalho BIN-SAL AMCB-Diputación de Salamanca. Em 2024, a Ecoraia resultou num volume de negócios entre os «30 e os 40 mil euros em dois dias», segundo anunciou António Labrador, que acrescentou que a média de visitantes é de «20 mil pessoas por ano».