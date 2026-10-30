Festa da Castanha decorre em Trancoso até domingo

A 13ª edição da Festa da Castanha e Paladares de Outono já começou em Trancoso e prolonga-se até ao próximo domingo. A estrela de todo o fim-de-semana é a castanha Martaínha – a mais produzida no concelho trancosense. A edição deste ano conta com a participação de 90 expositores, com destaque para os produtores de castanha, mas há muito mais para provar ou não fosse esta também uma feira de paladares de outono.

Trancoso é um dos maiores produtores de castanha em Portugal. Conta atualmente com mais de 900 produtores e cerca de 1.600 hectares de castanheiro, onde são produzidas, em média, cerca de 24 mil toneladas a cada campanha. Segundo o autarca local, falamos de um volume de negócios que ronda os três milhões de euros por ano. Durante três dias, estão programados concursos, magustos, demonstrações gastronómicas, animação, espetáculos musicais, além da venda direta de castanha.