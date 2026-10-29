11º Beira Interior – Vinhos & Sabores vai decorrer em Pinhel de 13 a 15 de novembro

Pinhel vai receber mais um Beira Interior – Vinhos & Sabores, no fim de semana de 13, 14 e 15 de novembro, no Centro Logístico da “cidade-falcão”, numa organização do município, em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI).

Apresentado esta quinta-feira, no Solar dos Sabores, sede da CVRBI, na Guarda, o certame contará com o Salão de Vinhos e Sabores, provas comentadas de vinhos, sessões de “showcooking”, um jantar vínico, uma área de restauração e música ao vivo. A dinamizar as provas de vinhos estarão Valéria Zeferino, diretora da revista “Vinho – Grandes Escolhas”; Tiago Macena, o primeiro “Master of Wine” português, e membros da Associação dos Escanções de Portugal.

Os “showcookings”serão realizados pelos Chefs Diogo Rocha e Óscar Geadas, distinguidos com uma estrela Michelin, e o “influencer” Rodrigo Meneses. Os destaques desta 11ª edição do evento são um jantar vínico, no dia 14 de novembro, e uma tertúlia sobre “Sabores com História – O Poder da Tradição na Promoção dos Vinhos e da Gastronomia”, que contará com a participação de Paulo Abreu (Meia Gaiola), de Rodrigo Meneses (Foodie) e da Associação dos Escanções de Portugal.

Este ano o evento volta a contar com a participação da artista Ekaterina Zavodun Pereira, que utiliza o vinho como elemento de expressão artística e que, desta vez, irá partilhar os seus conhecimentos através numa masterclass.

«Esta Beira Interior vai de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, a Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, e tem uma multiplicidade de sabores nos vinhos, gastronomia, queijos, enchidos, mel, azeites e doçaria», afirmou Daniela Capelo na conferência de imprensa.

A presidente da Câmara de Pinhel considerou que «não faltam motivos» para visitar o Beira Interior – Vinhos & Sabores: «A nossa intenção é conquistar as pessoas pela boca», assumiu.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.