GNR deteve homem que causou incêndio florestal em Gouveia com queima de sobrantes que se descontrolou

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou hoje a detenção, no concelho de Gouveia, de um homem por incêndio florestal, ocorrido este sábado, que terá sido provocado por uma queima de sobrantes que se descontrolou.

O suspeito foi detido por militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Gouveia na sequência de um alerta para um incêndio em área rural. No local, os elementos do SEPNA apuraram que o incêndio, «que consumiu cerca de 0,8 hectares de pasto e mimosas, teve origem numa queima de sobrantes autorizada, tendo a mesma acabado por se descontrolar e propagar à área agrícola e florestal envolvente».

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Gouveia.