Tuna da UBI promove campanha de doação para funeral do estudante falecido

A Tuna Orquestra Académica Ja B’Ubi & Tokuskopus está a promover uma campanha de doação Go Fund Me para «contribuir para os custos acrescidos do funeral» do jovem açoriano, estudante na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, falecido no passado domingo. A campanha começou esta segunda-feira, e já conta com mais de 10 mil euros doados, de mais de 550 pessoas. Hugo Miguel Brito Henrique era estudante do Mestrado em Ciências Biomédicas e Magister da Tuna Orquestra Académica Já b’UBI & Tokuskopus.A campanha está disponível no link https://gofund.me/ae58eefa7
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