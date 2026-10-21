Trancoso soma e segue na Iª Liga do Futebol Distrital

O Desportivo de Trancoso soma e segue na frente da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG). No domingo, o líder venceu o Vilanovenses por 3-1 e averbou a quarta vitória consecutiva da época, fazendo o pleno no campeonato que comandam com 12 pontos.

Na quarta jornada, os trancosenses receberam uma equipa tradicionalmente difícil, como se viu nos minutos iniciais, em que os visitantes se colocaram em vantagem aos 23’ por Vinício. Os locais souberam reagir à desvantagem e empataram aos 37’, por Bruma, e consumaram a reviravolta no marcador logo no início do segundo tempo, por João Gouveia. Gianlucca marcou o terceiro golo, numa altura em que o Trancoso jogava em inferioridade numérica devido à expulsão de João Gouveia, por acumulação de amarelos. A equipa da casa soube depois controlar as investidas do adversário até ao apito final. No domingo, o Sporting Celoricense foi um dos protagonistas da tarde ao ganhar 2-0 no Sabugal, enquanto o Aguiar da Beira venceu em casa o Manteigas pela margem mínima. Ambos sem derrotas, mas com um empate, Celorico e Aguiar da Beira somaram 10 pontos e estão a dois do Trancoso.

Nos restantes jogos da quarta jornada destaque para “escorregadela” do Figueirense em Pinhel, onde a formação local venceu 2-1, e para a vitória caseira (3-1) do Gouveia frente ao São Romão. Realce também para a primeira vitória do Sporting da Mêda, que venceu 4-2 na receção ao Fornos de Algodres. Os fornenses ainda não pontuaram na prova, tal como o Vila Cortês do Mondego, que está a viver um autêntico pesadelo com nova goleada. Desta vez, a equipa do concelho da Guarda perdeu 5-0 em Vilar Formoso. A quarta derrota e os 21 golos sofridos ditaram a saída do técnico Luís Granjo. Este domingo, o Trancoso joga em Vilar Formoso, o Celoricense recebe o Gouveia e o Aguiar da Beira viaja até ao terreno do Vilanovenses em Vila Nova de Tazem (Gouveia). Os outros jogos da 5ª jornada são Fornos-Sabugal, Manteigas-Pinhelenses, Figueirense-Mêda e Vila Cortês-São Romão.

Na IIª Liga, o líder Foz Côa perdeu 2-1 em Vila Verde (Seia) e foi alcançado pelo Vila Franca das Naves, que foi ganhar 2-1 a Freixo de Numão, e pelo Sporting Gonçalense, que goleou (5-0) o Palmares em Manteigas. As três equipas somam 9 pontos após quatro jornadas. Nos restantes jogos, o Paços da Serra (Gouveia) derrotou em casa o Seia FC por 3-2 e o Arcozelo (Gouveia) veio à Guarda vencer o Mileu por 1-0. Folgou o Casal de Cinza (Guarda). Na 5ª jornada estão agendadas as partidas Foz Côa-Palmares, Vila Franca-Vila Verde, Gonçalense-Mileu, Paços da Serra-Casal de Cinza e Seia-Arcozelo. Folga o Freixo de Numão.