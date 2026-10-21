Sofia Barroso Sá compete em Torneio de Golfe em Vidago

A belmontense Sofia Barroso Sá está a participar no torneio de golfe feminino Super Bock Ladies Open at Vidago Palace, que, pelo segundo ano consecutivo, se realiza na vila de Vidago, no concelho de Chaves.

Trata-se da mais importante prova profissional feminina disputada em Portugal e termina esta quinta-feira, reunindo algumas das melhores jogadoras profissionais europeias da atualidade. Três vezes campeã nacional absoluta, Sofia Barroso Sá venceu por duas ocasiões a Taça da Federação, fez parte da seleção nacional, integrou a equipa da Texas Christian University (TCU), uma das mais prestigiadas universidades norte-americanas, e alcançou a 135ª posição no ranking mundial amador (WAGR). A sua estreia no LETAS teve lugar em julho deste ano, no Women’s Irish Challenge, disputado no histórico Malahide Golf Club, junto a Dublin. Além da jovem de Belmonte, em Vidago vão também competir Sara Gouveia e as amadoras Francisca Ferreira da Costa, atual campeã nacional absoluta, e Laura Santos, de apenas 14 anos, recente vencedora da Taça da Federação Portuguesa de Golfe. O torneio é a antepenúltima prova deste circuito europeu e tem um total de 50.000 euros em prémios, contando com a participação de 84 jogadoras.