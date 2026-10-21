Dupla guardense Fábio e Gonçalo Cruz em destaque no Campeonato do Centro de Ralis

A equipa EgiGarage MotorSport, dos irmãos guardenses Fábio e Gonçalo Cruz, terminou o Rali de Cantanhede na quarta posição da geral e venceu a categoria reservada a carros de duas rodas motrizes do Campeonato Centro de Ralis.

Organizada pelo Automóvel Clube do Centro, a prova realizada nos dias 10 e 11 de outubro correu de feição ao Renault Clio III RS da dupla da cidade mais alta, que subiu ao pódio por cinco vezes. Além de venceram nas duas rodas motrizes, Fábio e Gonçalo Cruz ganharam no Grupo X2 para o Campeonato Centro de Ralis e para a Taça de Portugal de Ralis Regionais, tendo sido ainda terceiros classificados da geral absoluta do Campeonato Centro de Ralis e da Taça de Portugal de Ralis Regionais. Para o piloto Fábio Cruz, o resultado conseguido em Cantanhede «é uma das conquistas mais importantes do nosso percurso e queremos partilhá-la, de forma muito especial, com todos os nossos patrocinadores, que nos ajudam a ultrapassar dificuldades e que tornam possível continuarmos a competir». Fábio e Gonçalo Cruz estão inscritos no Departamento de Desportos Motorizados do Guarda Unida Desportiva (GUD), que espera que o seu desempenho sirva «de inspiração para outros atletas da Guarda, amantes da modalidade».