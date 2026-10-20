Filipe Moreira vai assumir comando técnico do Guarda FC

Filipe Moreira, técnico de 62 anos de idade, vai substituir Rui Ferreira no comando técnico do Guarda FC. O treinador anunciou esta segunda-feira a saída do Vitória de Setúbal após a eliminação na 3.ª ronda da Taça de Portugal. O Guarda FC deverá anunciar publicamente o novo treinador e respetiva equipa técnica esta quarta-feira, com hora ainda por anunciar.

Filipe Moreira orientava o Vitória FC no Campeonato de Portugal série D tendo registado uma vitória, dois empates e duas derrotas. Nos últimos anos o técnico treinou o Anadia FC, Samora Correia e Atlético da Malveira. Em épocas anteriores teve passagens pelo Sintrense, Lourosa, Torreense, SC Covilhã, Académico de Viseu, Marinhense, Sanjoanense, Vilafranquense, CD Tondela, Casa Pia, entre outros.

Também orientou clubes estrangeiros como Paris 13 Atletico e o Al Nejmeh, do Líbano, e o Al-Tadhamon, do Kuwait. O novo treinador do Guarda FC, em toda a carreira, desde a época de 1984/85 passou por 37 clubes diferentes.