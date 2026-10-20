Rui Ferreira cessa funções com o Guarda FC

Rui Ferreira já não é treinador do Guarda FC. O técnico e a respetiva equipa que o acompanhava desde o início da temporada rescindiram contrato com o clube guardense que participa no Campeonato de Portugal. Segundo adianta o clube, em comunicado, a decisão foi tomada de forma «consensual, num clima de respeito mútuo e compreensão entre as partes».

O Guarda Futebol Clube aproveita para a gradecer «a dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo do período em que representaram o Clube». O Guarda FC acrescenta que «inicia agora uma nova etapa do seu projeto desportivo, mantendo firme a ambição de alcançar os objetivos definidos», ou seja, a manutenção nos campeonatos nacionais de futebol.

O clube não adianta, para já, quem vai suceder a Rui Ferreira no comando técnico da equipa, cuja rescisão teve a ver com os maus resultados verificados no início da temporada. o Guarda FC registou, até agora, quatro derrotas e um empate e, no próximo domingo, vai defrontar no Estádio Municipal o Machico (Madeira), segundo classificado a dois pontos da liderança ocupada pela Ovarense. O Guarda FC está no penúltimo lugar com apenas um ponto tendo atrás de si o Sousense que também registou, até agora, apenas um empate.

Recorde-se que Rui Ferreira subiu a treinador principal no início da época passada, depois de uma temporada como adjunto de Ricardo Barão que orientou a equipa no primeiro ano em que o Guarda FC participou no Campeonato de Portugal.