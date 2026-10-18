Câmara da Guarda homenageia Fernando Cabral a título póstumo na Gala do Desporto

Fernando Cabral, antigo Governador Civil da Guarda, deputado na Assembleia da República e ex-presidente da Federação do Partido Socialista da Guarda, faleceu a 15 de novembro, aos 69 anos de idade, vítima de doença prolongada, foi o vencedor do prémio Carreira Desportiva Segura Fernandes na 7ª Gala do Desporto da Guarda que se realizou na noite deste sábado.

Nasceu a 10 de maio de 46, em macainhas, na Guarda. Desde novo mostrou interesse pelo desporto. Tornou-se professor de educação física – área em que se destacou ao longo da carreira, incentivando a prática desportiva junto dos mais novos.

O antigo professor Guardense foi esta noite homenageado a título póstumo na Gala do Desporto, cerca de um ano depois da morte de Fernando Cabral.