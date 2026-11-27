A Casa do FC Porto na Guarda foi oficialmente reconhecida pelo clube no passado dia 9 de novembro, passando a integrar a rede de Casas dos “dragões” para reforçar a ligação do emblema portista aos sócios e adeptos do interior.

O projeto começou em 2019 com um grupo de amigos e adeptos dos azuis e brancos e foi ganhando dimensão – primeiro com o nome Dragões da Guarda e, desde 2022, enquanto Associação Portistas da Guarda. Com esta integração oficial, o clube pretende reforçar a sua presença na região. A Casa do FC Porto – Guarda é presidida por Paulo Rebelo e fica na loja 7 do centro comercial Garden, no Largo de São João, na Guarda. «Este reconhecimento representa um marco muito significativo no percurso deste projeto, que nasceu de um grupo de amigos que tinha em comum a paixão pelo FC Porto e a vontade de unir os portistas da nossa região, num local próprio para assistirmos em conjunto aos jogos do nosso clube», refere o dirigente numa nota enviada a O INTERIOR.