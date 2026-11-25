Roberto Barata, do GCA Donas (Fundão), terminou a exigente prova de duatlo cross realizada na ilha de Al Hudayriat (Abu Dhabi) no terceiro lugar do escalão 35-39 anos e no 9º da geral.
Integrado na seleção nacional de triatlo, o atleta fundanense participou numa corrida de grande intensidade, com atletas de várias nacionalidades. Para o clube, o resultado representa «o reflexo de muito trabalho, dedicação, sacrifício e paixão pela modalidade». Também do GCA Donas, Cláudia Domingos foi sexta classificada em aquatlo no escalão 35-39 anos.
Fundanense Roberto Barata sobe ao pódio em Abu Dhabi
Roberto Barata, do GCA Donas (Fundão), terminou a exigente prova de duatlo cross realizada na ilha de Al Hudayriat (Abu Dhabi) no terceiro lugar do escalão 35-39 anos e no 9º da geral.
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