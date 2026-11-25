O senense Samuel Rodrigues conquistou mais um título ao sagrar-se campeão nacional sub18 de corta-mato no domingo, em Valença.

O atleta do Centro de Atletismo de Seia completou os 4.630 metros do traçado nas históricas muralhas de Valença em 16m05s, menos 8 segundos que Santiago Fernandes (Gira Sol, Cantanhede), enquanto Matias Brites (ADR Água de Pena, Madeira) fechou o pódio. Das equipas da região destaque ainda para o 6º lugar de Francisco Júlio (CAS) na série B de absolutos (7.590 metros) com a marca de 27m43s, mas também para Tânia Cruz (8ª) e Sabina Neca (9ª), ambas da ACR Senhora do Desterro, na série B de absolutos femininos (7.590 metros) com os tempos de 36m58s e 37m07s, respetivamente. Já a colega de equipa Carla Almeida foi 14ª com a marca de 37m56s. Na corrida principal (7.590 metros), Afonso Simão (CAS) foi 32º em 26m42s, numa prova ganha por Miguel Moreira (GDR Santa Tecla) com o tempo de 24m26s.

Os Campeonatos Nacionais de Corta-Mato realizam-se no fim de semana, em Valença, com a participação de cerca de 1.500 atletas, numa organização da

Federação Portuguesa de Atletismo, em colaboração com a Associação de Atletismo de Viana do Castelo e o município de Valença.