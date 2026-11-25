O Grupo Desportivo de Trancoso mantém a liderança da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AF) após golear, em casa, o Sporting da Mêda por 5-1 na 9ª jornada do campeonato.
A vitória de domingo começou a desenhar-se aos 14’ com o golo inaugural de Gianlucca. O marcador só voltou a funcionar para os trancosenses aos 39’ por Vivaldo Baia e, aos 48’, foi a vez de Ruben Pires marcar, com Vivaldo Baia a bisar aos 60’. O 5-0 surgiu aos 64’ por Miguel Hortelão e os medenses reduziram aos 76’, na conversão de um penálti marcado por Pedro Ferreira. O Mêda é 12º e antepenúltimo classificado. Gouveia (2º) continua no encalce do líder e foi ganhar 1-0 a Vila Nova de Tazem, no dérbi do concelho com o Vilanovenses (6º). Já o Sporting Celoricense (3º) empatou sem golos no terreno do Figueirense (10º) e o Pinhelenses (5º) fez o mesmo (2-2) em Aguiar da Beira (7º), enquanto o Sporting de Vilar Formoso (4º) recebeu e venceu o Sporting do Sabugal (8º) por 1-0-
Destaque ainda para a goleada (6-2) do Manteigas (11º) na receção ao São Romão (9º) e para a primeira vitória do Fornos de Algodres (13º) e logo em Vila Cortês do Mondego (14º) por 4-3. O Trancoso segue na frente com 24 pontos, mais dois que o Gouveia, com o Celoricense na terceira posição com 19. O Vilar Formoso é quarto com 17 pontos, à frente da dupla Pinhelenses e Vilanovenses com 16. No fundo da tabela continuam Fornos de Algodres com 3 pontos e o Vila Cortês com apenas um ponto. No próximo domingo há Sabugal-Trancoso, Gouveia-Vilar Formoso, Celorico-Manteigas, Pinhelenses-Vila Cortês, Mêda-Aguiar da Beira, São Romão-Vilanovenses e Fornos-Figueirense.
Na IIª Liga Distrital, no jogo grande da 9ª jornada, o Vila Franca das Naves empatou 1-1 na receção ao Sporting Gonçalense e manteve a distância no comando da classificação. Nos restantes jogos, o Foz Côa empatou a zero em Seia, o Paços da Serra goleou em casa o Mileu por 4-2, o Palmares (Manteigas) foi ganhar 4-0 a Casal de Cinza e Freixo Numão recebeu e derrotou o Vila Verde por 5-2. Folgou o Arcozelo. O Vila Franca lidera com 20 pontos, mais um que o Gonçalense e mais dois que o Freixo de Numão. No domingo, estão agendados os encontros Foz Côa-Vila Franca, Palmares-Freixo Numão, Arcozelo-Paços da Serra, Seia FC-Vila Verde e Mileu-Casal de Cinza. Folgará o Gonçalense.
Trancoso e Gouveia seguem na frente da Iª Liga da AFG
O Grupo Desportivo de Trancoso mantém a liderança da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AF) após golear, em casa, o Sporting da Mêda por 5-1 na 9ª jornada do campeonato.
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