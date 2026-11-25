A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, garantiu na segunda-feira, em Manteigas, que estabilizar a encosta que originou a enxurrada do dia 18 «não é uma solução simples, nem fácil, e vai demorar».

«Há uma massa deslizada que é preciso estabilizar, primeiro, e depois remover a médio prazo. As medidas urgentes já estão a ser feitas, as outras vão fazer-se com tempo, nomeadamente a estabilização do terreno na zona superior da encosta, junto à EN232», disse a governante no final de uma reunião na Câmara de Manteigas. Antes, a ministra visitou a zona da mata da Carvalheira, sobranceira à vila serrana e ponto de origem do deslizamento de saibro, pedras e árvores de grande porte que afetou a zona urbana na noite de 18 de novembro. «As causa são muito remotas. Estamos perante uma zona da montanha que tem várias correntes subterrâneas de água, apresenta muita erosão, é um território muito deteriorado ao longo dos anos devido ao clima, aos ventos, e poderá ter havido também aqui influência de um pequeno tremor de terra que houve em janeiro», afirmou Maria da Graça Carvalho.

A comitiva também esteve na ponte do Prata, em Manteigas, para se inteirar das intervenções técnicas efetuadas para minimizar os impactos das cheias ocorridas, antes de reunir nos Paços do Concelho para analisar as medidas propostas para o futuro. Em cima da mesa esteve um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que propõe «a médio prazo» a estabilização do terreno afetado na Mata da Carvalheira através da criação de socalcos para suster a encosta. «É a parte mais difícil e mais cara, porque é um perfilamento do talude ao longo do Ribeiro da Vila, mas temos que seguir o que o LNEC nos disser para fazer. Há depois a regularização do Ribeira da Vila, que já será responsabilidade da APA [Agência Portuguesa do Ambiente], que é complexa, mas é mais simples que a anterior», considerou.

Esta intervenção vai incluir a demolição das pontes existentes, a construção de barreiras para reduzir o caudal e a instalação de elementos redutores de energia da água. A limpeza do leito do Ribeiro da Vila, a selagem das fendas na Carvalheira com betão ou telas, o corte de algumas árvores de muito grande porte e o reforço das margens da ribeira com blocos de grande dimensão, são outras ações a realizar. «São medidas imediatas, tal como impedir a circulação de peões e veículos quando houver muita chuva e a retirada das pessoas que residem nas casas localizadas junto à ribeira em caso de perigo», acrescentou. A ministra não se comprometeu com prazos ou o investimento necessário. Adiantou apenas que contactou o secretário de Estado do Território para «nos reunirmos com urgência, também para envolver o PTRR [em termos financeiros] e operacionalizar isto, colocando a solução no terreno».

O presidente da Câmara de Manteigas afirmou, por sua vez, que «tivemos um susto bastante grave, que poderia ter tido consequências bastante piores». Flávio Massano acrescentou que «foi mais uma oportunidade que nos foi dada para resolvermos este problema, que não estamos capacitados, à escala municipal, para resolver». O autarca independente foi o único a falar numa estimativa dos custos que serão necessários fazer nas intervenções, ao referir que um dos elementos envolvidos nos trabalhos de limpeza e consolidação depois da enxurrada apontou para a necessidade de «10 a 20 milhões de euros». Maria da Graça Carvalho ouviu e admitiu que a solução «não é simples, será sempre dessa ordem de grandeza ou superior».

Presente na reunião, João Rodrigues, comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, adiantou que «a ocorrência vai continuar em aberto nos próximos meses, porque o risco mantém-se». A diferença é que, agora, «temos câmaras instaladas na Carvalheira, sensores ao longo do leito do Ribeiro da Vila, o IPMA vai avisar-nos com antecedência para a previsão de precipitação forte e vamos manter uma máquina em permanência para desassorear o ribeiro», revelou.

Manteigas foi afetada por precipitação intensa na quarta-feira à noite que causou cheias e o arrastamento de detritos, lamas e pedras, pelas ruas da localidade e pela ribeira que atravessa a vila.

A autarquia ativou o plano municipal de emergência e proteção civil. Não se registaram vítimas ou feridos, houve apenas necessidade de realojar duas pessoas. A limpeza das ruas e do Ribeiro da Vila chegou a mobilizar mais de 200 operacionais, apoiados por 80 veículos e 20 máquinas pesadas. Foi também declarada a situação de alerta municipal a partir da meia-noite de sábado devido à previsão de chuva intensa e forte durante o dia, mas a intempérie não causou mais problemas. O município vai agora proceder ao levantamento dos prejuízos, numa altura em que Proteção Civil mantém pré posicionados alguns elementos e viaturas.