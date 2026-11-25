egunda-feira, que a primeira proposta de reabilitação da Estrada Nacional (EN) 232, que ruiu na Carvalheira, foi abandonada pela Infraestruturas de Portugal (IP) devido à instabilidade da encosta.

Um novo projeto vai ser feito «o quanto antes» para que a intervenção esteja concluída durante o ano de 2029. «É essa a meta, estamos a falar de um investimento que nunca será inferior a 5 milhões de euros para fazer o pequeno desvio da EN232», revelou o presidente da Câmara de Manteigas, adiantando que a IP vai assegurar o financiamento total da alternativa pelo Campo Romão. «Esperamos também concluir esta empreitada até setembro de 2027, porque uma intervenção destas não se faz nesta altura do ano na Serra da Estrela». Flávio Massano estimou que a estrada «esteja viável» até setembro e que será um «atalho» que vai servir cerca de três anos no acesso às Penhas Douradas. «Até lá, com um investimento de cerca de 100 mil euros do município, vamos continuar a fazer a reposição, mensalmente, de saibro, “tout venant”, pedra e o que for preciso para assegurarmos que esta estrada florestal continue a assegurar a circulação de pessoas e mercadorias», declarou. O presidente da Câmara de Manteigas acrescentou que se trata de um investimento total do município, naquelas duas vias, de cerca de 7 milhões de euros.