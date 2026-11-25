A Assembleia da República aprovou, esta segunda-feira, uma proposta do PSD que pretende tornar obrigatória a publicação das deliberações e atos das autarquias na imprensa local ou regional como condição para a sua eficácia.

A medida, aprovada durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, foi divulgada pela Associação Nacional de Imprensa Regional (ANIR), que tem defendido a reposição desta obrigatoriedade. A Lei n. 70/2026, de 23 de novembro, obriga as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia com mais de 10 mil eleitores a publicar na imprensa local as deliberações a atos sujeitos a registo. Estão incluídas também as deliberações de Assembleia Municipal e de Freguesia. Com a prevista aprovação do OE, viabilizado com a abstenção do PS e o voto contra do Chega, a norma passará a ser aplicada a partir de 21 de fevereiro próximo. Segundo Eduardo Costa, presidente da ANIR, esta obrigatoriedade «vai contribuir decisivamente para ampliar a transparência que todos os envolvidos no reforço do Portugal democrático defendem – incluindo os autarcas».