A Escola Profissional de Trancoso (EPT) realizou, esta segunda-feira, uma sessão para assinalar a abertura oficial do ano letivo dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP), promovidos pela Universidade Politécnica da Guarda (UPG) nas instalações da Escola Profissional de Trancoso (EPT).

Com duração de dois anos, os cursos de Cibersegurança e Reparação e Manutenção Automóvel, englobam 3 semestres de formação específica e 1 semestre de formação em contexto de trabalho nas empresas do concelho e da região.

Os dois CTESP serão lecionados por docentes da UPG e da EPT. Os dois cursos terão 37 alunos no total (14 em Cibersegurança e 23 em Reparação e Manutenção Automóvel).

São formações que resultam de um protocolo entre a UPG, a EPT e a Câmara de Trancoso com uma oferta educativa de ensino superior. (saiba mais na próxima edição de O INTERIOR)