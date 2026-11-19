A Associação “Os Lambretas” – Alverca da Beira foi constituída oficialmente na quarta-feira, dia 18 de novembro, com o objetivo de combater o despovoamento e dinamizar as comunidades do interior através do convívio e do lazer.
Sediada em Alverca da Beira, no concelho da Guarda, a coletividade é presidida por Tiago Dias e nasce de um grupo de amigos ligados pela «paixão pelas motorizadas e pela vontade de contrariar o isolamento rural».
Além dos passeios motorizados, a associação pretende promover encontros entre gerações, apoiar o comércio local, valorizar as tradições e atrair visitantes às aldeias da região.
«Não queremos apenas organizar passeios de motorizadas. Queremos criar encontros, despertar emoções, unir gerações e devolver às nossas terras um pouco da vida que o tempo lhes foi tirando», afirma Tiago Dias.
Sob o lema “Amigos & Asfalto”, o projeto teve origem nas memórias de juventude dos fundadores. Surge agora formalizado como resposta ao envelhecimento populacional e ao encerramento de espaços nas aldeias.
Nasceu em Alverca da Beira a Associação “Os Lambretas” para dinamizar o interior
Grupo de amigos unidos pela paixão pelas motorizadas quer combater o isolamento rural com passeios, encontros entre gerações e apoio ao comércio local
A Associação “Os Lambretas” – Alverca da Beira foi constituída oficialmente na quarta-feira, dia 18 de novembro, com o objetivo de combater o despovoamento e dinamizar as comunidades do interior através do convívio e do lazer.
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