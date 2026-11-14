Homem de 32 anos detido no Fundão pela PJ por vários crimes contra ex-companheira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 32 anos, fora de flagrante delito, no Fundão, pela presumível autoria de vários crimes em contexto de violência doméstica de que era vítima a sua ex-companheira.

«Em causa estão crimes de sequestro, violação, violência doméstica, incêndio, explosão e outras condutas especialmente perigosas, na forma tentada, violação de domicílio ou perturbação da vida privada e ameaça», adiantou a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

A investigação levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda teve início com uma comunicação da GNR esta sexta-feira, dia em que os inspetores apuraram que o suspeito efetuou uma espera à ex-companheira, funcionária numa Unidade de Saúde, e «obrigou-a, com recurso a força física, a entrar no seu carro, agredindo-a, pois esta, entretanto, tinha conseguido efetuar uma chamada para uma amiga a pedir socorro».

A amiga a vítima alertou as autoridades, indicando que o alegado autor e a vítima estavam na residência deste, mas a GNR não chegou a tempo de intercetar o suspeito.

Foram então mobilizadas equipas da PJ que encontraram e detiveram o suspeito. «No âmbito da investigação em curso apurou-se ainda que no passado mês de setembro, o suspeito arrombou a porta da casa da vítima, causando inúmeros danos, tentando ainda incendiar as roupas daquela», acrescenta a Judiciária.

Foi ainda apurado que logo após o termo da relação afetiva e separação de ambos, o agora detido sujeitou «por diversas vezes» a vítima a relações sexuais sem o respetivo consentimento.

Presnte a tribunal, o homem saiu em liberdade mas ficou sujeito às medidas de coação de apresentação semanais no posto policial da sua área de residência, proibição de contatos com a ofendida, de frequentar o bairro onde esta vive e de se aproximar do seu local de trabalho.

O inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco.