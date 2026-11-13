Valhelhas celebra São Martinho e lança Viveiro Florestal Comunitário

A freguesia de Valhelhas (Guarda) prepara-se para viver um dia dedicado à comunidade, à tradição e à regeneração da paisagem. O encontro está marcado para este sábado. A manhã será marcada pelo lançamento do Viveiro Florestal Comunitário de Valhelhas, enquanto a tarde será dedicada à celebração de São Martinho.

A iniciativa é promovida pela Associação Artística de Valhelhas (AAVAL) e os Baldios de Valhelhas, sendo que o Viveiro Florestal Comunitário foi recentemente apoiado pelo Regenerative Communities Fund (RCF). O pelourinho da localidade vai acolher uma sementeira comunitária, durante a qual serão lançadas centenas de sementes de espécies autóctones, entre elas o carvalho, medronheiro e castanheiro. A atividade marca o arranque de um projeto que pretende criar um viveiro comunitário capaz de produzir pelo menos 1.000 plantas autóctones ao longo do próximo ano. As plantas geradas serão depois destinadas à regeneração da paisagem local e ao reforço da biodiversidade. O RCF é um ecossistema internacional de aprendizagem, colaboração e apoio mútuo que reúne comunidades, associações, cooperativas e outras entidades que «trabalham para fortalecer a resiliência» de territórios de dezenas de comunidades em Portugal, Espanha, França, Croácia e Finlândia.

Através desta rede, a AAVAL terá acesso a formações, mentorias, partilhas e oportunidades de colaboração na regeneração ecológica, educação ambiental, gestão comunitária da paisagem, soberania alimentar, bioconstrução, ação climática e revitalização das comunidades rurais. Após a sementeira terá lugar um almoço comunitário, aberto à população. Já durante a tarde, a procissão de São Martinho regressa às ruas de Valhelhas numa organização da AAVAL, em parceria com o Soadro do Zêzere, a Associação Sport Vale do Zêzere (ESPVAL) e a Câmara da Guarda. A festa termina às 19h30 com um magusto comunitário.